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Коломойский сообщил, собирается ли "добивать" Петра Порошенко

30.05.2019 08:30
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Коломойский сообщил, собирается ли "добивать" Петра Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский вновь рассказал о своих политических симпатиях.

Об этом сообщает Украинская правда.

В интервью СМИ, бизнесмен поведал, что на выборах в Раду будет симпатизировать кому угодно, но только не БПП. И далеко не секрет, что интересы Коломойского явно взаимосвязаны со "Слугой народа".

Что касается самого Порошенко, делец заявил, что не будет его "добивать".

"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет", - отметил олигарх.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, Порошенко, Коломойский
 
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