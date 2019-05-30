Льготы безработным, должникам и арендаторам: кто получит субсидии

30.05.2019 08:43

В мае украинцам автоматически перечислили субсидии на следующий отопительный период. Тем, кто не получил, следует обратиться с новыми заявлениями в службу соцзащиты.

Специалисты объяснили нюансы новых правил оформления льгот на оплату комуслуг и ответили на самые распространенные вопросы, которые волнуют сегодня граждан, пишет "dnews.dn.ua".

1. Нужно ли в мае повторно обращаться с документами?

Тем гражданам, которые получали субсидию и не имели долгов, перечислили льготы автоматически. Должникам советуют наведаться в управление соцзащиты с новым заявлением и дакларацией. А также погасить задолженность.

Тем, кто получал субсидию наличными "на руки", смогут получить и на следующий период, но уже в безналичной форме на счет в "Сбербанке".

2. Кому нужно повторно обратиться с документами?

Это нововведение касается тех украинцы, которые арендуют жил и желают получить льготы от государства.

Также с новыми заявлениями на оформления субсидий просят обратиться тех граждан, в которых с октября 2018 года произошли изменения в составе семьи.

Также семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц, и семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы.

3. Могут назначить субсидию на следующий период, если есть долг?

В Минсоцполитики подчеркнули, важно, чтобы на май не было просроченной больше месяца задолженности по оплате коммунальных услуг, то есть услуг, потребленных в марте. Долги за апрельскую коммуналку не будут приниматься во внимание при переназначении субсидии в мае.

Тем, у кого будут долги, после их погашения или заключения договора реструктуризации необходимо будет обратиться с заявлением и декларацией о доходах в управление соцзащиты.

4. Будет монетизация льгот?

Следующий этап онетизації субсидий начнется в октябре 2019 года. Она будет проходить по образцу безналичной монетизации субсидий через "Ощадбанк".

Тем льготникам, которые желают получать свою льготу наличными, осенью нужно будет обратиться в управление соцзащиты, написать соответствующее заявление и предоставить реквизиты банковского счета в "Ощадбанке". После этого льготу будут выплачивать наличными.

5. Нужно ли в октябре идти в управление соцзащиты, чтобы оформить субсидию на зиму?

Если в мае субсидия будет переназначена на новый период – 2019–2020 годы – в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически. Будут учитываться доходы I – II кварталы 2019 года.

Безработные, которые не стояли в это время на учете в Центре занятости, имеют право на зимнюю субсидию на условиях уплаты ЕСВ (22% от минималки – 918,06 грн.) за 3 месяца этого периода. Также украинцы, которые не работают и не уплачивали ЕСВ также могут претендовать на получение льгот, но в таком случае это решение принимает комиссия.

Источник: https://from-ua.com