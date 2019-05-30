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Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты
По мнению политических экспертов и правозащитников, принявших участие в пресс-конференции, посвященной минскому процессу, здесь требуются перезагрузка и привлечение новых кадров.
При этом участники мероприятия подчеркнули, что отсутствие в ТКГ украинских представителей - это прямая угроза для жизни граждан Украины, проживающих на территории, контролируемой самопровозглашенными республиками, сообщает replyua.net со ссылкой на информагентство Интерфакс-Украина.
Политические эксперты и активисты, принявшие участие в пресс-конференции, посвященной минскому процессу, обратили внимание на ряд важных моментов. Это, в частности, выход ключевых фигур из трехсторонней контактной группы. Между тем отсутствие в ТКГ представителей Украины - это серьезный риск для жизни украинских граждан, проживающих на неподконтрольной Киеву территории.
Виталий Кулик, возглавляющий Центр исследований гражданского общества, заявил в своем выступлении, что Владимиру Зеленскому необходимо понимание одного простого факта - войну нельзя делать частью избирательной кампании. При этом участники мероприятия сошлись во мнении, что минский процесс нуждается в перезагрузке, и в привлечении новых кадров. Геннадий Борисичев, возглавляющий общественный совет при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий, считает, что государство могло бы делегировать хотя бы несколько направлений тем, кто имеет кровную заинтересованность в организации жизнедеятельности украинцев, проживающих по обе стороны линии разграничения. Читайте также - Зеленский назвал сенатору из США две причины досрочных выборов в ВР: «У нас две войны».
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, война, Минские договоренности
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