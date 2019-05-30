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Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн
Экс-президент Украины Петр Порошенко передает фонду «Повернись живим» и волонтеру из Львова, основателю магазина военного снаряжения «Резервист» Богдану Масляку, 1,75 млн грн. Об этом политик заявил в ходе встречи с основателем Фонда Виталием Дейнегой и Богданом Масляком.
Как стало известно, средства будут поделены поровну между благотворителями — по 875 тыс. грн. 1,75 млн грн политик выиграл в суде.
Отмечается, что фонд планирует потратить средства на организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games. Дейнега отметил:
«Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант — деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, армия, Порошенко
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