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Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн

30.05.2019 19:40
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Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн

Экс-президент Украины Петр Порошенко передает фонду «Повернись живим» и волонтеру из Львова, основателю магазина военного снаряжения «Резервист» Богдану Масляку, 1,75 млн грн. Об этом политик заявил в ходе встречи с основателем Фонда Виталием Дейнегой и Богданом Масляком.

Как стало известно, средства будут поделены поровну между благотворителями — по 875 тыс. грн. 1,75 млн грн политик выиграл в суде.

Отмечается, что фонд планирует потратить средства на организацию работы национального отбора в сборную Украины на Invictus Games. Дейнега отметил:

«Мы еще не определились окончательно, но наиболее вероятный вариант — деньги будут использованы на организацию национального отбора в сборную Украины на Invictus Games в Гааге в 2020 году».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, армия, Порошенко
 
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