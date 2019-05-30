Рада прижала к стенке Россию: принято важное решение, подробности

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Нардепы проголосовали за постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации
«За» проголосовали 234 депутата.
Это можно считать реальным вызовом Украины по отношению к РФ, поскольку, права коренных народов в РФ серьезно нарушаются. И хотя территорию Крыма нельзя считать Россией, однако там идет грубое нарушение свобод и прав крымских татар. Это только один из примеров.
Как известно, накануне трибунал ООН по морскому праву постановил России срочно вернуть Украине три захваченных катера ВМС в ноябре, а также украинских моряков. Однако в РФ не собираются выполнять решение суда. Агрессор заявляет, что это дело не относится к юрисдикции трибунала ООН.
В то же время политолог Кирилл Молчанов заявляет, что многое в этом вопросе будет зависить от президента Зеленского.
«Он мог бы инициировать проведение переговоров в нормандском формате, или в минской контактной группе, откуда, кстати, уволились почти все украинские представители.
Или он мог бы вообще позвонить президенту Путину. Потому что Петр Порошенко, он же что-то там обсуждал с Путиным, и мы об этом узнавали только задним числом», — говорит Молчанов.
Также эксперт отмечает, что, к сожалению, решение трибунала ООН и многих международных инстанций не имеет императивного действия, за его неисполнение не угрожают последствия. Страна, которая проигрывает в этих судах, даже не факт, что попадет под санкции.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Россия, Донбасс, решение, Верховная Рада
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