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Стало известно, сколько надбавки к зарплате получают бойцы ВСУ
С 1 апреля введены надбавки к зарплатам украинских военнослужащих.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север"/Operational Command "North" в Facebook, передает «Апостроф».
"С 1 апреля 2019 введен в действие дополнительные начисления к месячному денежному обеспечению военнослужащим Вооруженных Сил Украины в случае получения сертификатов соответствующего уровня подготовки", - говорится в сообщении.
В частности, представленные инфографики, показывают на наглядных примерах увеличение зарплат за счет надбавок в зависимости от наличия соответствующего сертификата определенного образца.
В среднем, в зависимости от наличия сертификата, можно получить надбавку от 1 до 5 тысяч гривен.
Как сообщал, ранее стало известно, сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зарплата, ВСУ
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