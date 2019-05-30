- «У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»22:38
- «Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком22:14
- Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение21:27
- Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты20:48
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера20:35
- Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию20:20
- Стало известно, сколько надбавки к зарплате получают бойцы ВСУ20:00
- Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн19:40
- Парламент не поддержит отставку Грицака, Климкина и Полторака: политолог указал на причину19:20
- Зеленский объяснил, когда сформирует новое правительство19:05
«У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»
Представители партии «Слуга народа» должны разделять цели и принципы политсилы. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Он отметил, что партия «Слуга народа» является открытой организацией, в которой должны быть представлены разные слои населения. Разумков уточнил:
«Если мы говорим о том, каких мы видим людей в команде президента Украины, то, чаще всего, это люди молодого возраста. Однако у партии нету глобальных возрастных и гендерных порогов».
Кроме того, он рассказал, какими качествами должны обладать люди, которые хотят вступить в партию:
«Если человек будет разделять наши цели и принципы, то это возможно. Хотя объективно, я понимаю, что, скорее всего, это будет более молодая политическая сила. Я имею ввиду в возрастном плане, а не в плане опыта и знаний».
Разумков добавил, что желающие могут стать кандидатами по можоритарному округу от партии главы государства и подчеркнул:
«У всех есть возможность стать кандидатом по мажоритарному округу от нашей партии. Однако нужно понимать, что это конкурентная борьба. Чтобы потом никто не обижался! На один округ могут подаваться много человек. Мы будем отбирать лучших из лучших, используя методы анализа Службы безопасности Украины и психологический портрет».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, партия, Слуга народа
- Декольте регионала и клоунада мэра
- "Днепропетровские" готовятся к выборам - прошел учредительный съезд "Укропа"
- В Мариуполе появится новая партия
- Дмитрий Ярош станет лидером нового движения своего имени
- Российская "партия мира" опаснее для Украины, чем "партия войны" - политолог
- Коломойский стал лидером партии УКРОП
- Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ17:15
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери 11:14
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов10:00
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери18:45
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- «У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»22:38
- «Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком22:14
- Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение21:27
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты20:48
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера20:35
- Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию20:20
- Стало известно, сколько надбавки к зарплате получают бойцы ВСУ20:00
- Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн19:40
- Парламент не поддержит отставку Грицака, Климкина и Полторака: политолог указал на причину19:20
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Дерматолог рассказал, как спастись от укусов комаров07:15
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери