Украина будет призывать Запад надавить на Россию – Климкин

30.05.2019 17:45

Завтра, 31 мая, МИД Украины готовится направить обращение к министрам иностранных дел относительно с призывом усилить давление на Россию в плане освобождения военнопленных украинских моряков, передает replyua.net. Со слов главы ведомства, Киев передал Кремлю дипломатическую ноту, потребовав назначить точную дату и место освобождения захваченных украинских моряков и судов, но по сегодняшний день ответа нет.



«Передали, разумеется. Передали уже в первый день, а ответа нет. Они делают вид, что для них решение Трибунала не является однозначным указанием как для всего мира, но на самом деле они находятся под давлением. Мы сломали игру, так как они ребят хотели использовать просто как политическую разменную монету. Они это очень хорошо понимают сейчас», – заявил Климкин. В то же время, МИД завтра планирует передать министерствами иностранных дел обращение с призывом надавить на Россию.



«Идея заключается в том, чтобы обратиться ко всем и осуществить скоординированные меры давления на Россию, начиная со следующей недели, с требованием освобождения наших моряков», – подчеркнул глава МИД Украины.