«Уже началось»: украинский старец предсказал Апокалипсис

30.05.2019 09:46

Одесский старец Иона предсказал, что Землю погубит Третья мировая война, которую развяжут две сверхдержавы. В его пророчестве говорится, что в этой войне погибнут все страны, кроме одной. Это предсказание в интервью OBOZREVATEL прокомментировал экстрасенс-медиум Максим Гордеев.

«Предсказатели конца света никогда не могли четко объяснить, что конкретно они видят», — отметил он.

Он считает, что в случае с пророчеством старца Ионы, речь идет явно не об Украине.

«Мы понимаем, о каких двух державах идет речь, и я думаю, что в любом случае это вряд ли будет касаться Украины», — считает экстрасенс.

Он отметил, что в данном пророчестве речь может идти не о физическом уничтожении планеты.

«Я думаю, что люди пока в здравом уме и не допустят подобных вещей, даже если будут правители, которые начнут враждовать. Люди понимают, что такое война, и никогда не позволят разразиться Третьей мировой. Все-таки есть понимание того, что война – штука очень опасная», — заявил Гордеев.

В то же время он напоминает, что существуют и другие способы ведения войны, помимо привычного убийства людей.

«Сейчас намного быстрее можно уничтожить людей с помощью информации, с помощью каких-то запретов, законов и других моментов, которые заставляют людей чувствовать себя дискомфортно. Фактически война уже началась – информационная война», — подчеркивает экстрасенс.

В связи с этим он считает, что пророчество старца Ионы можно трактовать по-разному.

«Я очень надеюсь на то, что все-таки имелись в виду какие-то экономические потрясения», — подчеркнул Гордеев.

Источник: https://from-ua.com