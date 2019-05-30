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В Украине вводят новые медицинские профессии
30.05.2019 07:45
В Украине появятся новые медицинские профессии.
Минздрав уже зарегистрировал соответствующие изменения в Минюсте, передает Главред.
В ведомстве уверены, что это поможет сформировать мультидисциплинарные реабилитационные команды, а заодно продолжить внедрение в Украине доказательной реабилитации.
"В прошлом останутся методы реабилитации, которые не имеют доказанной эффективности, — электроды и ток по телу пациента, парафинотерапия, компрессы или ванны с глиной", – отмечается на сайте МЛЗ.
В итоге, в Украине появятся такие профессии:
- врач физической и медицинской реабилитации – организует и координирует выполнение полного реабилитационного цикла;
- физический терапевт – определяет и следит за максимальным улучшением качества жизни и двигательного потенциала человека в процессе развития, профилактики, лечения/вмешательства, реабилитации;
- эрготерапевт – занимаются не только восстановлением утраченных или ограниченных функций движения и координации, но и заново учат человека жить в новых для него условиях;
- ассистент физического терапевта;
- ассистент эрготерапевта.
В состав мультидисциплинарной команды по реабилитации также будут входить социальный работник, психолог, речевой терапевт медсестра/медбрат и по необходимости другие специалисты.
Источник: https://from-ua.com
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