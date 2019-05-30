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Волкер: В Белом доме заговорили о встрече Трампа с Зеленским
30.05.2019 14:00
В Вашингтоне американская делегация США, присутствующая на инаугурации Зеленского, обсудила с главой Белого дома Дональдом Трампом возможность их встречи. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает «Укринформ».
По словам Волкера, на данный момент не принято конкретное решение по этому поводу.
«Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне», — добавил он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Белый дом, Дональд Трамп, Зеленский
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