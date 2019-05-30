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Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение
Большая палата Верховного суда пришла к заключению, что родитель ребенка с инвалидностью имеет право выйти на пенсию на пять лет раньше пенсионного возраста.
Это возможно в том случае, если сын или дочь признаны лицами с инвалидностью до достижения шести лет медицинскими заключениями.
Большая палата Верховного суда пришла к этому выводу, рассматривая дело №330/2181/16-а (2-а/330/36/2016). Вместе с тем, в законе существует одна оговорка, передает Верховный суд.
«Если ребенок признан ребенком-инвалидом после достижения им шестилетнего возраста, или инвалидом с детства после достижения восемнадцатилетнего возраста, мать этого ребенка имеет право на получение указанной пенсии только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что ребенок имел медицинские показания для признания его ребенком-инвалидом до достижения шестилетнего возраста», – говорится в постановлении.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсия, суд
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