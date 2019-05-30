Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение

30.05.2019 21:27

Большая палата Верховного суда пришла к заключению, что родитель ребенка с инвалидностью имеет право выйти на пенсию на пять лет раньше пенсионного возраста.

Это возможно в том случае, если сын или дочь признаны лицами с инвалидностью до достижения шести лет медицинскими заключениями.

Большая палата Верховного суда пришла к этому выводу, рассматривая дело №330/2181/16-а (2-а/330/36/2016). Вместе с тем, в законе существует одна оговорка, передает Верховный суд.

«Если ребенок признан ребенком-инвалидом после достижения им шестилетнего возраста, или инвалидом с детства после достижения восемнадцатилетнего возраста, мать этого ребенка имеет право на получение указанной пенсии только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что ребенок имел медицинские показания для признания его ребенком-инвалидом до достижения шестилетнего возраста», – говорится в постановлении.

Источник: https://from-ua.com