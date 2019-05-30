Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение

30.05.2019 21:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение

Большая палата Верховного суда пришла к заключению, что родитель ребенка с инвалидностью имеет право выйти на пенсию на пять лет раньше пенсионного возраста.

Это возможно в том случае, если сын или дочь признаны лицами с инвалидностью до достижения шести лет медицинскими заключениями.

Большая палата Верховного суда пришла к этому выводу, рассматривая дело №330/2181/16-а (2-а/330/36/2016). Вместе с тем, в законе существует одна оговорка, передает Верховный суд.

«Если ребенок признан ребенком-инвалидом после достижения им шестилетнего возраста, или инвалидом с детства после достижения восемнадцатилетнего возраста, мать этого ребенка имеет право на получение указанной пенсии только при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии, что ребенок имел медицинские показания для признания его ребенком-инвалидом до достижения шестилетнего возраста», – говорится в постановлении.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, пенсия, суд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх