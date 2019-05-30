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Зеленский назначил начальником Службы безопасности президента личного охранника Коломойского
30.05.2019 09:12
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главы государства.
В тексте документа сказано:
«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины».
Донец известен, как личный охранник украинского олигарха Игоря Коломойского.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, начальник, назначение, Коломойский, Зеленский
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