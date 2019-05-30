Зеленский объяснил, когда сформирует новое правительство

30.05.2019 19:05

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда планирует окончательно сформировать новое правительство Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, украинский лидер заявил, что рассчитывает сформировать новое правительство уже в сентябре 2019 года. По его словам, это произойдет вскоре после досрочных парламентских выборов.

Источник: https://donpress.com