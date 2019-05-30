Последние новости раздела
- Украина будет призывать Запад надавить на Россию – Климкин17:45
- Рада прижала к стенке Россию: принято важное решение, подробности17:30
- Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ17:15
- Верховная Рада не приняла отставку Гройсмана17:00
- В Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента16:45
- Если Зеленский сможет привлечь к «нормандскому формату» Трампа, то это будет большим успехом - дипломат16:10
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- В Украине появился первый сервис проката суперкаров15:15
- Зеленский определился с кандидатурой спикера14:45
- Хто пройде до наступного Парламенту – експертна думка14:30
Зеленский объяснил, когда сформирует новое правительство
30.05.2019 19:05
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда планирует окончательно сформировать новое правительство Украины.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, украинский лидер заявил, что рассчитывает сформировать новое правительство уже в сентябре 2019 года. По его словам, это произойдет вскоре после досрочных парламентских выборов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, правительство, Зеленский
Читайте также:
- Колесников настроен оптимистично: правительство дало деньги всем
- "Нацарював три рубля и втик", - Ходаковский о "правительстве ДНР"
- Уряд збільшить видатки на освіту
- Надежда Савченко получила от президента Украины неожиданное предложение
- На Западе придумали, что делать с «ДНР/ЛНР»
- Донецкому городскому голове построить метро мешает частая смена правительства
- Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ17:15
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери 11:14
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов10:00
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери18:45
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Напротив здания парламента Венгрии затонул теплоход, построенный в Херсоне: есть погибшие18:24
- Известный ученый предсказал путешествия во времени18:08
- Украина будет призывать Запад надавить на Россию – Климкин17:45
- Рада прижала к стенке Россию: принято важное решение, подробности17:30
- Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ17:15
- Верховная Рада не приняла отставку Гройсмана17:00
- В Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента16:45
- Путин издал срочный указ: готовит ракеты, будет что-то страшное16:30
- Если Зеленский сможет привлечь к «нормандскому формату» Трампа, то это будет большим успехом - дипломат16:10
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Дерматолог рассказал, как спастись от укусов комаров07:15
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- Медики объяснили, как распознать аллергический насморк15:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Рада утвердила переименование двух областей
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО