Что будет с Украиной? Астролог рассказал о судьбе страны при Зеленском

31.05.2019 11:50

Известный астролог Влад Росс заявил, что в ближайшие годы Украину ждут большие перемены.

По его словам, при Владимире Зеленском Украина изменится, передает donpress.com.

Президента ждет самая настоящая война с олигархами, при этом она из олигархической страны превратится в социальную.

«Настанет время среднего бизнеса, наступит время людей со средним достатком. Начнут возвращаться наши люди из-за границы», — заявил астролог.

Также по словам Росса, во время президентства Зеленского в Украине пройдут реформы в сфере технологий, нанотехнологий, экономики, авиационной промышленности и сельского хозяйства.

«При Зеленском страна имеет все шансы получить новый виток развития и процветать», — заявил Росс.