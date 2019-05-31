Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета

31.05.2019 14:07

Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.

На востоке без осадков, температура до +32°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +32°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +22°.

В северных областях пройдут дожди с грозами, температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +32°.

Согласно народному прогнозу, 31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".