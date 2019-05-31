Последние новости раздела
- Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета14:07
- Что будет с Украиной? Астролог рассказал о судьбе страны при Зеленском 11:50
- "Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому08:00
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- «У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»22:38
- «Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком22:14
- Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение21:27
- Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты20:48
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера20:35
- Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию20:20
Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета
31.05.2019 14:07
Согласно данным Погода УНИАН, 31 мая в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.
На востоке без осадков, температура до +32°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +32°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +22°.
В северных областях пройдут дожди с грозами, температура до +26°. В центре практически без осадков, температура до +32°.
Согласно народному прогнозу, 31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".
Теги: Донбасс, дождь, лето, гроза, жара
Читайте также:
- Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину13:33
- В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали 13:28
- В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры13:12
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"12:51
- «Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР» 12:28
- Обстановка на Донбассе накаляется до предела: ВСУ жестко пресекли артобстрелы боевиков "Л/ДНР"12:11
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело11:32
- В Мариуполе появился суперсовременный «Солнечный пляж»11:10
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранены два бойца ВСУ10:51
- «Идите пробуйте сами»: в сети рассказали, сколько стоит получение паспорт РФ «без очереди» в ОРДЛО 10:17
- Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета14:07
- Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину13:33
- В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали 13:28
- В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры13:12
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"12:51
- «Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР» 12:28
- Обстановка на Донбассе накаляется до предела: ВСУ жестко пресекли артобстрелы боевиков "Л/ДНР"12:11
- Что будет с Украиной? Астролог рассказал о судьбе страны при Зеленском 11:50
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело11:32
- В Мариуполе появился суперсовременный «Солнечный пляж»11:10
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина