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Рабинович призвал украинцев не голосовать на выборах за представителей уходящего правительства. ВИДЕО

31.05.2019 20:01
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Рабинович призвал украинцев не голосовать на выборах за представителей уходящего правительства. ВИДЕО

Глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович призвал украинцев не голосовать за партию Андрея Ревы и Владимира Гройсмана на парламентских выборах.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает apostrophe.ua.

"Какое право уходящая власть имеет рассказывать нам, что оставляет страну в хорошем состоянии? Заявлять, что вы создаете новую партию и идете на выборы – очень смело. Идите на выборы – там вы увидите настоящую оценку вашей деятельности", - сказал парламентарий.
В то же время народный депутат подчеркнул, что украинцы могут показать свое настоящее отношение к тому, что сделала уходящая власть.
"Дорогие украинцы, если Рева и Гройсман пойдут на выборы, то давайте покажем наше отношение к этому. Я просто не представляю себе человека, который проголосует за тех, кто издевался над страной. Они отобрали у нас веру в завтрашний день и заявляют, что украинцы ни в чем не разбираются", – отметил политик.
Глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" высказал уверенность, что уходящей власти больше не следует надеяться на наивность украинцев.
"Мы хорошо разбираемся в людях, которые были при власти. Да, мы ошибались, но теперь начинаем потихоньку разбираться, и личности вроде Ревы никуда больше не пройдут", – резюмировал Вадим Рабинович.



Теги: Украина, Донбасс, парламент, выборы, партия, Вадим Рабинович, голосование
 
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