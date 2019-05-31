Смерчи и заморозки до -5: Синоптики шокировали прогнозом на июнь

31.05.2019 16:35

В июне 2019-го в Украине ожидается активная грозовая деятельность, град, шквалы, сильные дожди и ливни, в отдельных областях прогнозируют мезомасштабные смерчи.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра. Отмечается, что средняя месячная температура воздуха будет 16-21°, в горных районах 9-15°.

"Абсолютный максимум температуры составляет 32-39°, в горных районах 21-33°; абсолютный минимум - 0-7° тепла, в горах и в отдельных районах северных, восточных, Ривненской и Днепропетровской областей 1-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза", – говорится в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, что в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории – в пределах средних многолетних значений.