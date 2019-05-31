- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- У Путина пояснили, когда соберется "Нормандская четверка" и как будут решать вопрос по Донбассу16:51
- Смерчи и заморозки до -5: Синоптики шокировали прогнозом на июнь16:35
- Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит14:38
- Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета14:07
- Что будет с Украиной? Астролог рассказал о судьбе страны при Зеленском 11:50
- "Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому08:00
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- «У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»22:38
- «Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком22:14
Смерчи и заморозки до -5: Синоптики шокировали прогнозом на июнь
В июне 2019-го в Украине ожидается активная грозовая деятельность, град, шквалы, сильные дожди и ливни, в отдельных областях прогнозируют мезомасштабные смерчи.
Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра. Отмечается, что средняя месячная температура воздуха будет 16-21°, в горных районах 9-15°.
"Абсолютный максимум температуры составляет 32-39°, в горных районах 21-33°; абсолютный минимум - 0-7° тепла, в горах и в отдельных районах северных, восточных, Ривненской и Днепропетровской областей 1-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза", – говорится в сообщении.
Месячное количество осадков ожидается 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, что в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории – в пределах средних многолетних значений.
Теги: Донбасс, смерч, заморозили, прогноз погоды
- Статус региона будет ужасным - политолог о Донбассе
- Государственный "ПриватБанк" заморозил на счетах деньги юридических лиц
- Град, ливни и смерчи, - синоптик предупреждает о надвигающейся непогоде
- Мнение эксперта: Киев готовит оккупированному Донбассу Приднестровский сценарий
- Мнение эксперта: для украинской элиты начался обратный отсчет времени. Следующие полгода — критический период
- Неутешительный прогноз для Донбасса: донецкий "пылающий уголь" Путин попытается запихнуть за рубашку Порошенко
- Паспорта России для Луганска и Донецка: "ДНР/ЛНР" ждет крупное разочарование, это станет для них большим ударом15:17
- Боевиков "косят" смертельные болезни: стало известно о серьезных проблемах в "Л/ДНР"14:45
- Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит14:38
- Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину13:33
- В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали 13:28
- В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры13:12
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"12:51
- «Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР» 12:28
- Обстановка на Донбассе накаляется до предела: ВСУ жестко пресекли артобстрелы боевиков "Л/ДНР"12:11
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело11:32
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- У Путина пояснили, когда соберется "Нормандская четверка" и как будут решать вопрос по Донбассу16:51
- Смерчи и заморозки до -5: Синоптики шокировали прогнозом на июнь16:35
- Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог16:10
- Дональд Трамп теперь может спокойно договариваться с Владимиром Путиным - Портников15:52
- Паспорта России для Луганска и Донецка: "ДНР/ЛНР" ждет крупное разочарование, это станет для них большим ударом15:17
- В Италии проснулся крупнейший вулкан Европы15:00
- Боевиков "косят" смертельные болезни: стало известно о серьезных проблемах в "Л/ДНР"14:45
- Россия стянула танки и оборудует позиции на Донбассе: что происходит14:38
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог16:10
- Дональд Трамп теперь может спокойно договариваться с Владимиром Путиным - Портников15:52
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина