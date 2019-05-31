Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление

31.05.2019 18:59

Администрация президента Украины допускает телефонные переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Данное заявление поступило от заместителя главы администрации президента Вадима Пристайко вчера, 30 мая, передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По словам Пристайко, у них имеется много планов по телефонным разговорам, в том числе и с Путиным, в особенности, когда на кону стоят важные вопросы для Украины. "Предыдущий президент (Петр Порошенко) говорил с президентом Путиным, как вы помните", — сказал он. Также замглавы АП отметил, они договорились о том, что "Минск" будет использоваться и его деятельность, которую остановили, сейчас должна начаться по-новому.

Как подчеркнул Пристайко, для встречи лидеров государств "нормандского формата" нужно, чтобы у них "на столе было что-то конкретное" для договоренностей.