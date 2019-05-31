Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются

31.05.2019 07:25

К словам пророков часто прислушивались. Их предсказания никогда не пропускали, многие пророчества на сегодняшний день уже осуществились. Провидица Ванга любила Украину, но в тоже время говорила о страшных испытаниях и бедах, которые выпадут нашей стране. Кроме того, серьезные прогнозы в свое время озвучивали Нострадамус и Мессинг, передает "Диалог.UA".

Ванга свои предсказания делала еще с 16 лет, в 30 она была уже признанным авторитетом. К ней ехали со всей Европы. Ванга прекрасно видела заболевания обратившегося к ней человека и, если не могла помочь сама, отправляла к нужным врачам. Ванга говорила, что украинская Земля постепенно начнет избавляться от людей, которые ее разрушают. Будет увеличиваться количество погодных аномалий, катаклизмов, природных бедствий. Ванга пророчила, что земляне начнут убивать друг друга из-за веры. Кроме того она не исключала, что в 2019 году наступит конец света и давала не раз страшный прогноз по поводу пришельцев-мутантов. Нострадамус тоже считается одним из самых известных и почитаемых пророков, правда над некоторыми его катренами ученые бьются до сих пор. По предсказаниям Нострадамуса, 2019 год станет годом справедливости, все получат то, что заслужили за свои поступки в прошлом. Кроме того, пророк предрекал стихийные бедствия и катастрофы для зарубежных стран. Больше всего могут пострадать Венгрия, Италия, Чехия и Великобритания. Вольфа Мессинга эксперты считали одним из самых выдающихся прорицателей. А Гитлер за его голову даже назначил умопомрачительную сумму. Мессинг очень точно предсказал не только смерть своей жены Аиды, но и дату окончания Второй мировой войны. Мессинг предрекал, что мир охватят конфликты, народы начнут истребляться. Череда кровавых событий приведет к 100-летнему периоду возрождения культуры. Но после этого сразу наступит Третья мировая война. С лица Земли из-за нее исчезнет большая половина населения.