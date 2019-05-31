- "Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому08:00
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- «У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»22:38
- «Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком22:14
- Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение21:27
- Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты20:48
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера20:35
- Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию20:20
- Стало известно, сколько надбавки к зарплате получают бойцы ВСУ20:00
- Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн19:40
Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются
К словам пророков часто прислушивались. Их предсказания никогда не пропускали, многие пророчества на сегодняшний день уже осуществились. Провидица Ванга любила Украину, но в тоже время говорила о страшных испытаниях и бедах, которые выпадут нашей стране. Кроме того, серьезные прогнозы в свое время озвучивали Нострадамус и Мессинг, передает "Диалог.UA".
Ванга свои предсказания делала еще с 16 лет, в 30 она была уже признанным авторитетом. К ней ехали со всей Европы. Ванга прекрасно видела заболевания обратившегося к ней человека и, если не могла помочь сама, отправляла к нужным врачам. Ванга говорила, что украинская Земля постепенно начнет избавляться от людей, которые ее разрушают. Будет увеличиваться количество погодных аномалий, катаклизмов, природных бедствий. Ванга пророчила, что земляне начнут убивать друг друга из-за веры. Кроме того она не исключала, что в 2019 году наступит конец света и давала не раз страшный прогноз по поводу пришельцев-мутантов. Нострадамус тоже считается одним из самых известных и почитаемых пророков, правда над некоторыми его катренами ученые бьются до сих пор. По предсказаниям Нострадамуса, 2019 год станет годом справедливости, все получат то, что заслужили за свои поступки в прошлом. Кроме того, пророк предрекал стихийные бедствия и катастрофы для зарубежных стран. Больше всего могут пострадать Венгрия, Италия, Чехия и Великобритания. Вольфа Мессинга эксперты считали одним из самых выдающихся прорицателей. А Гитлер за его голову даже назначил умопомрачительную сумму. Мессинг очень точно предсказал не только смерть своей жены Аиды, но и дату окончания Второй мировой войны. Мессинг предрекал, что мир охватят конфликты, народы начнут истребляться. Череда кровавых событий приведет к 100-летнему периоду возрождения культуры. Но после этого сразу наступит Третья мировая война. С лица Земли из-за нее исчезнет большая половина населения.
Теги: Украина, Донбасс, Ванга, Нострадамус, предсказание
- Прогнозы знаменитых провидцев: что нас ждет в 2009 году
- Ванга в свое время сообщила, кто в 2019-м станет президентом Украины
- Помощник госсекретаря США Митчелл прибыл в Украину
- Краса України з кабіни пілота - в інтернеті з'явилось відео польотів винищувача МіГ-29 ПСУ (ВІДЕО)
- Украинцам рекордно поднимут зарплаты в 2019: кому повезет больше всех, названы цифры
- "Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому08:00
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок07:47
- Члены НВФ обнародовали видео «допроса» пленного бойца ВСУ17:15
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери 11:14
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов10:00
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери18:45
- "Он умный, он сделает это для бойцов ДНР", - донецкие сепаратисты выдвинули условие Зеленскому08:00
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок07:47
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- «У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»22:38
- «Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком22:14
- Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение21:27
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты20:48
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера20:35
- Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию20:20
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Дерматолог рассказал, как спастись от укусов комаров07:15
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Рада утвердила переименование двух областей
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми