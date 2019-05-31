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Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех

31.05.2019 18:19
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Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех

Владимир Зеленский показал кадры из Администрации президента, которые порадовали многих
На официальной странице президента Украины была опубликована фотография на которой, он с представителями своей команды занимаются в тренажерном зале администрации. При этом Владимир Зеленский выглядит заспанным, пишет Политека.
«На Банковой. Хоть гантели не украли)))», — говорится в подписи к снимку.
Отметим, украинцы бурно комментируют фотографию.
«Молодец Президент! Хороший пример подает для своих граждан!», «Владимир Ты сможешь сотворить то что не смогли до Тебя. Я имею ввиду осчастливить Украинский народ», «Я ценю то, что наш Президент показывает свою жизнь так, как есть, а не только эти все видимости деятельности: вот он я деловой и классный — «я в офисе», «я на встрече», «я в костюме»…», «Троллинг уровня «Президент», «Молодец, приятно смотреть, пример для молодежи и нам за вами подтянуться нужно», «Мышцы качать полезно! В старой раде их есть где применять», — пишут в коментарях.
Украинцев поразило, что президент настолько близок к простым людям.



Теги: Донбасс, тренажер, Администрация президента, утро, Зеленский
 
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