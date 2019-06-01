- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Под Киевом пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову16:34
- "За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса16:18
- США принимают ради Украины закон, который изменит все: «России придется туго»15:20
- Пропал и перестал выходить на связь: У Порошенко началась депрессия после проведения соцопроса по выборам в Раду15:02
- Разумков: В партию «Слуга народа» уже хотят вступить более 20 тыс. украинцев13:12
- Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом12:31
- Столовая в Раде: Стало известно, сколько нардепы платят за обеды12:11
- "Сурков выторговал себе у Путина испытательный срок и готовит для Украины страшный сценарий"11:12
- Первое заседание Совбеза с Зеленским: президент выдвинул громкие требования, срок 2 недели20:19
Что-то затевается: Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной
Украинская власть при желании якобы может восстановить отношения с Россией, которая аннексировала Крым и развязала кровопролитную войну на Донбассе.
О такой возможности после долгого молчания (имеется в виду с момента избрания нового президента в Украине) заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1", передает from-ua.
По его словам, нынешние заявления Киева якобы очень противоречивы и нет никаких конкретных действий."Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать", – сказал Медведев.
Российский премьер также настаивает на том, что Украина первой разорвала отношения с РФ. Он заверил, что "Киев может использовать любые каналы общения с Москвой".
"Что касается каналов общения, это дело украинской власти – какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы – это недальновидно", – утверждает Медведев.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Медведев, примирение
- Кто на коне в газовой войне
- Медведев: Есть действующая договорная база с Украиной. Идеальная или нет, но она подлежит исполнению
- Россия подготовила почву для ввода войск в Донбасс (ВИДЕО)
- Донецкие ученые исследуют морское дно и оживляют землю
- Россияне восхищаются игрой сборной Украины
- Янукович в Донецке заждался Медведева
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок» 17:41
- В Донецке завелись крупнейшие осы Европы17:22
- На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен16:58
- "За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса16:18
- Члены НВФ установили военную технику возле жилых домов в Горловке: люди в панике 14:27
- Одиозная Чичерина записала песню об убитом экс-главаре «ДНР» Захарченко. ВИДЕО14:09
- Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО20:21
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант18:06
- На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок» 17:41
- В Донецке завелись крупнейшие осы Европы17:22
- На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен16:58
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант18:06
- Самые опасные виды кашля16:02
- Икона в подарок: приметы, мнение церкви и какую лучше выбрать15:43
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года14:46
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог16:10
- Дональд Трамп теперь может спокойно договариваться с Владимиром Путиным - Портников15:52
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»