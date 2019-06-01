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Что-то затевается: Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной

01.06.2019 20:26
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Что-то затевается: Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной

Украинская власть при желании якобы может восстановить отношения с Россией, которая аннексировала Крым и развязала кровопролитную войну на Донбассе.
О такой возможности после долгого молчания (имеется в виду с момента избрания нового президента в Украине) заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1", передает from-ua.
По его словам, нынешние заявления Киева якобы очень противоречивы и нет никаких конкретных действий."Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать", – сказал Медведев.
Российский премьер также настаивает на том, что Украина первой разорвала отношения с РФ. Он заверил, что "Киев может использовать любые каналы общения с Москвой".
"Что касается каналов общения, это дело украинской власти – какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы – это недальновидно", – утверждает Медведев.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Медведев, примирение
 
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