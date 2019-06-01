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Под Киевом пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову

01.06.2019 16:34
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Под Киевом пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову после случайного выстрела, сообщает Сегодня.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сейчас за жизнь пострадавшего мальчика борются врачи – у него открытая черепно-мозговая травма, идет операция.
Полицейские провели комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства трагедии. Были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.
Также были установлены люди, которые могут быть причастны к инциденту. Над расследованием обстоятельств происшествии работают полицейские, сотрудники Государственного бюро расследований и областной прокуратуры.



Теги: Донбасс, ребенок, ранение, выстрел, Переяслав-Хмельницкий
 
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