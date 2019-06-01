Под Киевом пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову

01.06.2019 16:34

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области пятилетний ребенок получил огнестрельное ранение в голову после случайного выстрела, сообщает Сегодня.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, сейчас за жизнь пострадавшего мальчика борются врачи – у него открытая черепно-мозговая травма, идет операция.

Полицейские провели комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства трагедии. Были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие, что ребенок получил травму головы в результате случайного выстрела.

Также были установлены люди, которые могут быть причастны к инциденту. Над расследованием обстоятельств происшествии работают полицейские, сотрудники Государственного бюро расследований и областной прокуратуры.