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Разумков: В партию «Слуга народа» уже хотят вступить более 20 тыс. украинцев

01.06.2019 13:12
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Разумков: В партию «Слуга народа» уже хотят вступить более 20 тыс. украинцев

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина» заявил, что около 20 тыс. человек уже выразили свое желание стать его однопартийцами, пишет ДонПресс.
«Было около 20 тыс. Поэтому я думаю, что партия „Слуга народа“ будет расти в той же геометрической прогрессии, в какой росла команда Зеленского, начиная с 1 января 2019 года», — рассказал он.
Разумков также ответил на вопрос: могут ли депутаты Рады текущего созыва и бывшие парламентарии стать членами партии.
«Если мы говорим о бывших народных депутатах — я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии… Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии „Слуга народа“. На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков», — сказал он.
Как заверил журналистов Разумков, кандидаты от партии «Слуга народа» проходят достаточно серьезный конкурс.
«После этого это резюме со всеми материалами будет проходить и СБУ, и достаточно скрупулезно будут изучать эти материалы представители HR-агентств. Так вот, в этом плане как действующим, так и народным депутатам, которые были ранее, не рекомендую тратить свое время, заходить на сайт, оформлять вот эти вещи», — сказал глава партии.



Теги: Донбасс, партия, украинец, Слуга народа, Зеленский
 
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