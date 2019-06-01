Столовая в Раде: Стало известно, сколько нардепы платят за обеды

01.06.2019 12:11

Журналисты UBR.ua сравнили стоимость блюд в депутатской столовой 31 мая и прайс 4 сентября 2018 года.

По данным СМИ, цена картофельного пюре снизилась с 16,84 грн до 14,76. Морковный салат с сельдереем в прошлом году стоил 19,50 грн за порцию, а сегодня — 17,24 грн.

Больше всего подешевел стакан узвара: с 12 грн до 7,70 грн.

Однако при этом, вырос ценник на овощи гриль (кабачки по 36,79 грн за 100 грамм, а в прошлом году они стоили 15,40 грн).

Оказывается, что депутатов кормят значительно дешевле, чем простых украинцев, которые посещают рестораны быстрого питания. Так, овсяная каша в столовой Рады стоит 6,79 грн, а в ресторане быстрого питания — 19 грн за порцию, салат из крабовых палочек с кукурузой продают депутатам по 20,08 грн, а в сети ресторанов по 33 грн.

Журналисты также нашли самое дорогое блюдо в депутатской столовой — стейк из ошейка с шампиньонами — 59,96 грн за 100 грамм.

«Если сравнивать с ценами, например, „Пузатой Хаты“, то цены здесь на салаты примерно такие же. На супы — в два раза ниже. На вторые блюда — на некоторые такие же, как в „Пузатой Хате“, некоторые — ниже. В целом цены ниже, чем в „Пузатой Хате“. Ценники тут выше себестоимости блюд, наценка все же есть. То есть столовая не дотационная. Наценка не более 30−40%. Обычно в ресторанах наценка 200%. В той же „Пузатой Хате“ примерно 150%. Но тут явно не учтена зарплата персонала, с такими ценами их просто не вытянуть в нормальном заведении.

Скорее всего, зарплата персонала идет отдельно», — заявила в интервью генеральный директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова, передает donpress.com.