Судьба формулы "Роттердам+" решена: Данилюк сделал важное заявление

01.06.2019 21:07

Глава СНБО назвал формулу "схемой заработка" и заявил: в ближайший месяц она попросту перестанет существовать. Глава Совета национаональной безопасности и обороны Александр Данилюк сделал заявление о формуле "Роттердам+", которая в течение нескольких лет была темой ожесточенных дискуссий и скандальных расследований, как журналистов так и силовых ведомств. Об этом сообщает "Диалог.UA.

Данилюк заявил об этом на брифинге, состоявшемся в субботу, 1 июня. По словам секретаря СНБО, назвавшего "Роттердам+" схемой заработка, с 1 июля (через месяц) формула "перестанет существовать". Он также уточнил, что соответствующие решения уже приняты.