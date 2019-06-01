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Судьба формулы "Роттердам+" решена: Данилюк сделал важное заявление

01.06.2019 21:07
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Судьба формулы "Роттердам+" решена: Данилюк сделал важное заявление

Глава СНБО назвал формулу "схемой заработка" и заявил: в ближайший месяц она попросту перестанет существовать. Глава Совета национаональной безопасности и обороны Александр Данилюк сделал заявление о формуле "Роттердам+", которая в течение нескольких лет была темой ожесточенных дискуссий и скандальных расследований, как журналистов так и силовых ведомств. Об этом сообщает "Диалог.UA.
Данилюк заявил об этом на брифинге, состоявшемся в субботу, 1 июня. По словам секретаря СНБО, назвавшего "Роттердам+" схемой заработка, с 1 июля (через месяц) формула "перестанет существовать". Он также уточнил, что соответствующие решения уже приняты.



Теги: Украина, Донбасс, Роттердам, заявление
 
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