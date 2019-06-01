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"Сурков выторговал себе у Путина испытательный срок и готовит для Украины страшный сценарий"
Владислава Суркова пока оставили "куратором" террористических "Л/ДНР". Он уготовил для Украины коварный сценарий.
Новыми слухами о Суркове поделился прокремлевский Telegram-канал "Легитимный", передает "Диалог.UA".
Слухи о замене Суркова на "КГБшника" Михаила Бабича на посту куратора "Л/ДНР", по всей видимости, оказались преждевременными. Ресурс уверяет, что он выторговал себе у Путина "испытательный срок" благодаря новой стратегии по Украине. Эта новая стратегия предполагает организацию массовых беспорядков в Украине осенью этого года. "Давить" будут на болезненные точки: языковой закон, мир на Донбассе и переговоры с Москвой. "Легитимный" уверяет, что Сурков якобы сам растиражировал слухи о своей отставке. Это его отчаянная попытка остаться у власти. "После на совещании с "первым" (Путиным - ред.) он показал распечатки, собранные в отдельную папку, как злые "языки" его отставки хотят, а также "ВЮ" преподнес "новую стратегию" по Украине, исходя из сегодняшней ситуации. Говорят, "первому" она понравилась", - поделился информацией ресурс. Что касается Бабича, то, по данным "Легитимного", РФ попытается со второй попытки посадить его послом в Украину. Первая с треском провалилась.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, переговоры, посол, сценарий, ДНР, ЛНР, Сурков, куратор
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