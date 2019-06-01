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Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса
Возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма будет длиться долго. Об этом пишет Александр Щерба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Австрии, сообщают Донецкие новости.
По его словам, философия Минских договоренностей базировалась на том, что все стороны ищут мира.
«Сегодня кажется, уже всем очевидно, что Россия ищет не мира, а контроля над Украиной. Раздача российских паспортов стала, в этом плане, моментом истины, показав, что "Минск" был лишь частично инструментом мира, а частично – миражом, иллюзией. Он выполнил свою функцию, сделав кровавый поток не таким широким. Но чтобы прекратить его полностью, необходимо мыслить в других временных категориях. Об этом нужно сказать и своему народу, и друзьям Украины за границей. А главное – тем, кому больней всего. Тем, кто оставил под оккупацией свои дома и часть сердца», – считает он.
«Кровопролитие в Донбассе не прекратится, если мы не осознаем: часть нашей земли – Крым и ОРДЛО – находится под оккупацией, и эта оккупация скоро не закончится. Мы никогда, ни в какой форме не отречемся от нашей земли, но ее возвращение будет длиться долго. Признание этого факта, возможно, будет требовать нового фундамента и новой философии мирного процесса», – отметил Щерба.
Теги: Донбасс, мир, философия, возвращение, дипломатия
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