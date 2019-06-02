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Билецкий призвал украинских националистов объединиться
"Нацкорпус" инициировал объединение украинских националистов
Лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обратился к украинским националистам с призывом объединить усилия накануне досрочных парламентских выборов. Об этом политик написал в своем блоге 2 июня, пишет РБК-Украина.
По мнению Билецкого, только объединившись, украинские националисты и патриоты смогут предотвратить капитуляцию Украины в войне с Россией и защитить государственные интересы.
"Новая конфигурация власти с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и к сдаче национальных интересов. Национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых в Верховную раду идет немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние 5 лет. Поэтому "Национальный корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт", – заявил Билецкий.
Политик также отметил, что на сегодня большинство существующих в Украине националистических партий не пользуются высокой поддержкой и доверием избирателей, поскольку раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять "антирекламе" со стороны представителей действующей власти.
"Пока мы все воевали, волонтерили и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес – высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не набирает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, за чьими плечами реальные дела", – отметил лидер "Нацкорпуса".
Ранее "Нацкорпус" заявил о своей готовности участвовать в досрочных парламентских выборах. По словам представителей политической силы, лидером которой является действующий народный депутат и экс-командир добровольческого полка "Азов", целью участия в выборах является обновление украинской политической элиты и системы в целом ради создания государства национального единства и социальной справедливости.
Теги: Донбасс, националисты, объединение, Андрей Билецкий
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