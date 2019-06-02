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"Дети захотят стать гомосексуалистами!" В Украине разгорелся новый скандал
Организация сексологов Украины, которая называет себя "первой неправительственной организацией", выступила с резкой критикой уроков сексуального воспитания в школах. В заявлении говорится, что такие уроки пропагандируют гомосексуализм.
Заявление вызвало возмущение, в частности, среди ЛГБТ-активистов, которые готовятся к неделе прайда в Киеве – он продлится с 14 по 22 июня, а на 17 июня запланирован Марш за права человека, пишет Обозреватель.
Сообщается, что 30 мая Ассоциация сексологов и сексотерапевтов Украины опубликовала заявление с заголовком "СТОП СЕКСУАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В УКРАИНЕ" (капслоком). В нем сексологи изложили собственный взгляд на то, как должны выглядеть уроки сексуального воспитания в школах.
В ассоциации уверены, что детям нельзя ничего говорить о гомосексуализме; преподавать эту дисциплину нужно отдельно юношам и девушкам; и вообще, детей необходимо "ориентировать" на моногамные и семейные ценности.
В соцсетях заявление вызвало волну критики и гневные комментарии. Сексологов обвинили в некомпетентности.
Ассоциацию создали в 2014 году, это общественная организация. В нее входят 55 сексопатологов и консультантов по сексуальности. Президент ассоциации – Гарник Кочарян, сексопатолог и психотерапевт, профессор кафедры сексологии, медицинской психологии, медицинской и психологической реабилитации Харьковской медицинской академии последипломного образования. В 2018 году члены ассоциации создали Национальный институт сексологии и сексуального здоровья (это тоже общественная организация). Этот институт организовывает курсы сексологии в различных городах Украины, анонсы размещают на сайте ассоциации.
Как рассказала участница организационного комитета KyivPride Дарья Андреева, на этих курсах описывают трансгендерность и гомосексуализм как отклонение. "На сайте (ассоциации) указано, что программа разработана согласно требованиям и стандартам международных сексологических объединений, но это неправда. Программа совершенно не отвечала современным представлениям о сексуальности. Например, взглядам церкви на секс посвящен целый модуль", – сообщила Андреева.
В ассоциации считают, что в Украине нужно преподавать сексуальное образование, "учитывая ментальность". Член организации Михаил Шевченко заявил, что сейчас появилось слишком много курсов и лекций по сексуальному образованию, "которые ведут непрофессионалы". Он считает, что Украина должна провести ряд исследований и выработать собственную методику преподавания сексуального образования, учитывая ментальность и историю страны.
Шевченко настаивает, что детям до 12 лет нельзя рассказывать о гомосексуализме, потому что именно в это время они осознают свою гендерную роль в обществе". А если ребенок испытывает гомосексуальное влечение в 12 лет, но "общество имеет четкий ориентир", гомосексуализм проходит, утверждает эксперт.
Кроме ЛГБТ, ассоциация критикует и другие темы. Например, Шевченко убежден, что детям не нужно рассказывать о контрацептивах до 14 лет, а проводить такие беседы можно только тогда, когда есть вероятность того, что дети уже начали жить половой жизнью. Вообще, по его словам, в Украине делают тренд из темы секса. "В обществе, в котором нет проблем с сексом, нет тренда на секс. Почему мы не обсуждаем идеи Канта или Гегеля в рамках украинского общества? Мы обсуждаем секс. Суперважная тема!" – заявил сексолог.
ЛГБТ-активисты считают, что деятельность этой организации опасна.
"В своем заявлении они пишут, что детям можно рассказывать только про гетеросексуальные отношения и ориентировать их на семью и моногамию. В таких условиях дети, которых воспитывают ЛГБТК-родители и полиаморные или полигамные семьи, будут чувствовать себя стигматизованными, а ЛГБТК-подростки не смогут получить релевантную информацию о сексе. Это дает основания для травли и, вообще-то, является нарушением Конституции Украины, которая гарантирует равные права всем гражданам, независимо от ориентации или религии, в частности равное право на образование", – заявила Андреева.
Теги: Украина, Донбасс, дети, скандал, гомосексуализм
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