- Поклонская на росТВ рассказала, кого в Украине нужно было "добить". ВИДЕО16:59
- Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы15:31
- Макрон пригласил Зеленского с визитом во Францию: что известно14:31
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО12:35
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией11:47
- Москва недовольна Зеленским: Медведев рассказал, чего хотят российские власти от Киева10:35
- Выращивайте картошку и заготавливайте консервы: политолог рассказал, что делать украинцам10:17
- "Дети захотят стать гомосексуалистами!" В Украине разгорелся новый скандал09:07
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться08:51
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
Поклонская на росТВ рассказала, кого в Украине нужно было "добить". ВИДЕО
Экс-прокурор аннексированного Крыма и депутат российской Думы Наталья Поклонская сделала заявление, что сожалеет о том, что украинских бандеровцев "не добили деды". Об этом она заявила во время интервью одному из российских изданий, пишет Диалог.UA.
В то же время Поклонская решила добавить, что "не вся Украина плохая". По ее мнению, якобы существует "две Украины", которые необходимо четко разграничить. "Я считаю, что нужно четко разграничивать: есть нормальная, адекватная Украина, добрая Украина, ее сейчас задавили. То есть, фактически превращают обычных людей в каких-то монстров. Есть и укры, бандеровцы, и как только их не называют, радикалы", - заявила она в эфире крымского телеканала. Видео с заявлением Поклонской было опубликовано в Интернете.
Заявление Поклонской решил прокомментировать на своей странице в социальной сети известный политолог Алексей Голобуцкий. В своем Тelegram-канале он процитировал ее слова, сопроводив резким комментарием о продолжающихся попытках России освободить территорию Украины от местного населения.
Теги: Украина, Донбасс, Наталья Поклонская
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу15:06
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- «Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову13:45
- Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове13:30
- Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы13:12
- Враг под Донецком к чему-то готовится - бойцы ООС показали настораживающие кадры позиций оккупанта12:53
- Террористы "ДНР" подняли "вой" в Сети из-за предательства командиров, ситуация выходит из-под контроля11:22
- Под Мариуполем прозвучали взрывы11:07
- «Рогатая» помощь: Жителям прифронтовой зоны подарили коров редкой породы09:31
- Поклонская на росТВ рассказала, кого в Украине нужно было "добить". ВИДЕО16:59
- Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»16:34
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы15:31
- В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу15:06
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Макрон пригласил Зеленского с визитом во Францию: что известно14:31
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- «Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову13:45
- Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»16:34
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет12:10
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией11:47
- Врач имеет право: Какую информацию о пациенте можно разглашать10:51
- Выращивайте картошку и заготавливайте консервы: политолог рассказал, что делать украинцам10:17
- Можно ли употреблять вишни в период беременности09:56
- Портников: "Зеленский - враг Путина, а с врагами он не договаривается. Он их уничтожает. Он их обманывает"07:30
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- В «ДНР» сократили комендантский час