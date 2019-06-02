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Від "радянщини" до НАТО: Як "реформа сержантів" змінить українську армію
Depo.ua продовжує слідкувати за реформами Збройних сил України. Вчора Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за законопроект № 10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про виконання військового обов'язку та проходження військової служби".
Документ передбачає введення нової шкали армійських і корабельних військових звань. Зокрема, скасування військових звань: прапорщик, старший прапорщик (мічман, старший мічман) і введення нових звань: рекрут, штаб-сержант (штаб-старшина), майстер-сержант і головний майстер-сержант (корабельні: старший майстер-старшина, головний майстер-старшина).
Закон повинен підвищити роль сержантського і старшинського складу ЗСУ в навчанні і вихованні підлеглого особового складу і в підготовці і виконанні ними завдань за призначенням, створити додаткові мотиваційні чинники по проходженню українцями військової служби за контрактом та сприяти переходу Збройних сил України на професійну основу за зразком армій західноєвропейського зразка.
У нових функціональних обов'язках сержантів враховано не лише практику виконання завдань у бойових умовах антитерористичної операції, а й досвід провідних країн світу. Адже основною передумовою побудови оновленого національного війська за євроатлантичним зразком є створення дієвого професійного сержантського корпусу та набуття Збройними силами України взаємосумісності зі збройними силами країн-членів НАТО.
Після прийняття закону в цілому військові звання в Збройних силах України будуть відповідати еквіваленту Північноатлантичного альянсу і це стане одним з кроків приведення ЗСУ до стандартів НАТО.
Хоча, так звана "реформа сержантів" не обмежується лише прийняттям вже заданого закону. Радше закон став своєрідною вершиною айсбергу, адже сержантський корпус в ЗСУ почали реформувати ще з 2015 року.
Протягом останніх років робота проходила за кількома напрямками, зокрема, щодо вдосконалення системи підготовки сержантів і солдатів. Для цього були створені Центри підготовки, які за структурою, функціями та завданням практично тотожні відповідним навчальним закладам країн НАТО. Також було введено курси лідерства базового та середнього рівнів, дворівневі курси інструкторів. Зокрема, вже кілька років сержантський склад ЗСУ навчається у відповідних школах за кордоном, зокрема, в Школі НАТО в Обераммергау.
Усього ж в Україні відповідний рівень освіти сержантам у Збройних силах надають 8 навчальних центрів, 4 військові коледжі сержантського складу і 184 Центри підготовки сержантського складу. Інструктори пройшли неодноразову підготовку в Україні та за кордоном, плюс мають бойовий досвід АТО і ООС. Крім цього, за заочною формою навчання у військових "вишах" кращі сержанти можуть отримати вищу освіту за ОКР "бакалавр" та вивчити іноземну мову.
Система підготовки сержантів в Україні передбачає багаторівневість, за зразком армій країн-членів НАТО. Програми курсів складають: базовий, середній, підвищений та вищий рівні. Кожен з них включатиме два етапи: підготовку командира-лідера та фахову підготовку, відповідно до роду військ, виду Збройних сил, військово-облікової спеціальності.
Курси лідерства утворюватимуть освітній блок підготовки та триватимуть у Центрах підготовки сержантського складу. Фахова підготовка сержантів здійснюватиметься у відповідних навчальних центрах та військових "вишах" після успішного завершення ними курсів лідерства.
Окрім цього триватиме підготовка сержантів і в закордонних військових навчальних закладах та навчально-тренувальних центрах. Серед них можна виділити Школу НАТО в Обераммергау, Школу професійної підготовки сержантів ЗС Швейцарії, Школи сержантів ЗС Литви, Латвії, Польщі, Академію головних старшин Військово-морських сил та Академію головних сержантів Сухопутних військ США.
Також реформування системи підготовки військовослужбовців ЗСУ передбачає розвиток інституту інструкторів та системи їхньої підготовки, яка передбачає три рівні: базовий, підвищений та академічний. Вже створено інститут інструкторів, введені посади сержантів-інструкторів у відділеннях, взводах, ротах навчальних центрів.
Варто нагадати, що зі Стратегічним оборонним бюлетенем до 2020 року ЗСУ мають відповідати стандартам НАТО. Передбачається, що до 2020 року кількість сержантів має бути доведена до 1 700 чоловік з подальшою підготовкою по 500 сержантів на рік.
Сьогодні "реформа сержантів" насправді є дуже важливою з точки зору відходу від "радянщини", коли рішення приймаються виключно офіцерським складом, а сержанти не відрізняються від солдатської маси як за рівнем освіти, так і за здатністю приймати рішення.
Тому сержантів потрібно відокремити від основної солдатської маси. Вони мають відповідати рівню молодшого командира. Повинна бути підвищена роль сержантського і старшинського складу в навчанні, вихованні, підготовці особового складу і виконанні завдань за призначенням у відповідності до стандартів НАТО.
Це дуже важливо з огляду на те, що сьогодні, за словами багатьох військових, "совок" із ЗСУ досі нікуди не зник. Причому, проявляється він як в непотрібній муштрі з елементами приниження бійців прапорщиками, так і в відвертій неспроможності вирішувати ті чи інші питання на локальному рівні без "вказівки згори".
Тому люди з новою підготовкою і новим мисленням мають змінити ситуацію в армії, принаймні на сержантському та старшинському рівні, а також в перспективі на рівні молодшого офіцерського складу. Адже сержанти ЗСУ з бойовим досвідом отримують офіцерські звання за прискореною процедурою: за наявності вищої освіти сержантам присвоюється військове звання молодший лейтенант без курсів перепідготовки і навчання.
Теги: Донбасс, НАТО, реформа, ВСУ
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