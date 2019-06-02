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Зеленский указом внезапно изменил структуру Администрации президента: что об этом известно

02.06.2019 20:41
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Зеленский указом внезапно изменил структуру Администрации президента: что об этом известно

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел изменения в Администрации президента. Новой реформой глава государства осуществил расширение структуры президентской канцелярии. Соответствующий указ №347/2019 от 31 мая опубликовали на сайте президента, пишет Диалог.UA.
Об этом сообщают украинские информационные агентства. Согласно тексту опубликованного документа, Зеленский ввел в структуру администрации главы государства должности своего первого помощника и помощников, представителя президента в Верховной Раде, советников, пресс-секретаря и представителей президента. Журналисты пишут, что ранее в президентскую администрацию входил только советник и пресс-секретарь.



Теги: Донбасс, изменение, Администрация президента, Зеленский
 
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