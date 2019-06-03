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Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
Після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським американський сенатор виступив з терміновою заявою.
Роберт Портман запевнив, що США по-новому переглянуть українське питання і зараз є всі підстави вважати, що Україна буде головним стратегічним союзником США.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
«Як співголова українського кокуса в Сенаті, я буду продовжувати підтримувати вільну і демократичну Україну через відповідну військову, політичну та економічну допомогу США. Україна стане нашим головним стратегічним союзником », – заявив Портман.
Відзначимо, що Володимир Зеленський всього за пару днів домігся найважливіших сигналів наших партнерів, чого не зробив Порошенко за 5 років.
При олігарха Порошенко допомогу від США була мінімальною, через підозри, що олігарх Порошенко працює на Росію і грає подвійну гру.
У Палаті представників Конгресу США представили законопроект, який передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, розширення військової допомоги і надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США.
Про це повідомляє « Європейська правда» з посиланням на посольство України в США.
«Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від часу набуття цим документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів », – йдеться в повідомленні диппредставництва.
У 2014 році надання такого статусу України домагався екс-президент Петро Порошенко, однак його американський колега Барак Обама, незважаючи на рішення комітету Сенату, відмовив.
На сьогоднішній день такий статус мають щонайменше 15 країн.
Співавторами законопроекту виступили керівники Комітету у закордонних справах, конгресмен-демократ Еліот Енгель і республіканець Майкл Мак-Кол, а також голова та співголова Підкомітету з Європі, Євразії, енергетики і навколишнього середовища даного Комітету, демократ Віліам Кітінг і республіканець Адам Кінзінгер.
«Високо цінуємо міцну двопартійну і двопалатну підтримку України в Конгресі США. Поданий законопроект вважаємо новим важливим кроком, спрямованим на поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства в боротьбі з російською агресією », – заявили в посольстві України в США.
Проект закону про посилення підтримки України, який був презентований в Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави 1 червня.
«Спасибі Сполученим Штатам Америки за послідовну підтримку територіальної цілісності України», – зазначив Зеленський.
Також він подякував президенту США Дональда Трампа за пріглашеніеосуществіть офіційний візит до Вашингтона.
Проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності» спрямований на посилення обороноздатності України, зокрема шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцненні можливостей України протистояти російським кібератак.
Перелік видів озброєнь, які можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними і протиповітряними системами.
Також в документі передбачено надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США.
Джерело: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, президент, сенатор, встреча, Зеленский
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