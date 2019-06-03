Астрологи назвали дни финансовой удачи в июне 2019-го

03.06.2019 11:17

Узнав о том, какие дни принесут много удачи, можно запланировать на это время самые важные дела. Не всегда все идет по плану, но лучше все же заранее подготовиться к благоприятным дням, чтобы преуспеть. Иногда достаточно простого желания и веры в себя, ведь именно так работает закон притяжения — удача всегда следует за теми, кто уверен в себе.

1, 2, 28 и 29 июня — дни творческой активности

Согласно лунному календарю, именно в эти четыре дня Луна будет пребывать в Знаке Тельца, который поспособствует повышению творческого потенциала большинства людей. Помимо Тельца, похожими свойствами обладает Знак Рыб, но в июне союз Рыб и Луны будет недостаточно мощным и благоприятным.

Мало того, что Луна окажется в Тельце в эти дни, так она еще и будет в состоянии убывания. Такая фаза идеально сочетается со стихией Земли, которая поможет вам сосредоточиться на важных проблемах и найти нестандартный способ их решения.

Астрологи советуют не раскрывать свои карты преждевременно. Не нужно делиться планами с окружающими и спрашивать у них советы. Каждый сможет преуспеть в своих делах, даже если это будет не интеллектуальный или творческий труд, а физическая работа. Нестандартный подход никогда не помешает, а в эти четыре благоприятных дня он будет особенно полезным и поможет достичь желаемого.

9, 10 и 11 июня — дни поиска мотивации и экспериментов

Астрологи обращают внимание людей на Солнце. Наше светило отвечает за эмоции, мотивацию, амбиции и желание двигаться вперед. С 9 по 11 июня Солнце будет находиться в важных аспектах, причем 9 и 10 июня эти аспекты будут двойными.

Активность Солнца отразится на наших делах и желаниях. В эти дни не стоит бросать начатые дела. Также можно начинать что-то новое, экспериментировать. Смелость — главный друг для бизнесменов в эти дни. Также стоит опираться на интуицию, которая вряд ли будет обманывать вас. Усилить ее можно при помощи пяти особых талисманов.

Хорошо пройдет адаптация к новому месту работы. Любой из этих дней прекрасен для перехода на новую должность. У вас будет больше шансов понравиться коллективу, привыкнуть к новым задачам и обязанностям, получить расположение начальства. Астрологи настоятельно рекомендуют не поступать опрометчиво, ведь между опрометчивостью и смелостью нет никакой связи. Каждый шаг стоит обдумывать как можно тщательнее.

16, 19 июня — дни покупок

Еще один покровитель финансовых потоков и удачи — Меркурий. Эта планета хорошо влияет на процесс покупок и на получение новых знаний. Также Меркурий помогает заводить новые деловые знакомства.

16 и 19 числа планета будет невероятно активной. Это очень удачные дни для крупных и малых трат. Астрологи советуют заключать сделки, приобретать то, что поднимет вам настроение.

Активный Меркурий в тройном и двойном аспектах не только поможет правильно потратить деньги, но и подарит особую удачу. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают высокую вероятность финансовых поступлений, повышения зарплаты, появления новых щедрых клиентов и покупателей на работе.

Источник: https://from-ua.com