Гривня на межбанке продолжает падать

03.06.2019 21:02

3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривни за доллар.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,06 - 27,10 гривни;

Евро - 30,31 - 30,35 гривни.

Напоминаем:

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,93 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 3 июня на уровне 26,85 гривни.