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Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!
Минрегионстрой решил ускорить реконструкцию устаревшего жилфонда, которая застыла на "месте", еще с 2006 года, пишет "Стена".
За основу проекта взяли реконструкцию не только 5-этажек и ниже, но и 7-этажек и выше. Предположительно будет проведен капремонт с заменой дверей-окон и коммуникаций, правда, если это будет не выгодно с экономической стороны, то дом пойдет под снос. Жильцов переселят в новые или временные квартиры. Власти успокаивают и обещают расселять людей в пределах микрорайона, а не на окраины, как было принято раньше. Расширены источники финансирования — могут в складчину участвовать как застройщик, так и государство, и городские власти, и донорские фонды, и сами жильцы.
Важный нюанс заключается в том, что если на данный момент для реконструкции требуется согласие 100% жильцов. В связи с этим предложили уменьшить их количество до 75%, так как получить согласие всех практически нереально. Также, известно, что прежде чем приступить к реконструкии дома, Минрегионстрой намерен закончить единый реестр всего многоэтажного жилья в Украине. Ко всему прочему готовятся к утверждению новые нормы, по которым можно строить жилдома высотой до 150 м (сейчас — до 100 м).
Примечательно, что капремонт кирпичных домов и полный снос панельных, с постройкой зданий такой же высотности плюс 1—2 этажа, что в результате станет экономически не выгодно застройщикам. По этому они против капремонта и поддерживают идею с полным сносом. Но главные препятствия становят жильцы, уверены юристы.
Более того, они подчеркивают, что принудительно лишить собственности человека запрещено. Разве что власти могут признать те же «панельки» аварийными, и на этом основании снести их, в таком случае согласие жильцов не требуется.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дом, снос
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