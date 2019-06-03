Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!

03.06.2019 21:48

Минрегионстрой решил ускорить реконструкцию устаревшего жилфонда, которая застыла на "месте", еще с 2006 года, пишет "Стена".

За основу проекта взяли реконструкцию не только 5-этажек и ниже, но и 7-этажек и выше. Предположительно будет проведен капремонт с заменой дверей-окон и коммуникаций, правда, если это будет не выгодно с экономической стороны, то дом пойдет под снос. Жильцов переселят в новые или временные квартиры. Власти успокаивают и обещают расселять людей в пределах микрорайона, а не на окраины, как было принято раньше. Расширены источники финансирования — могут в складчину участвовать как застройщик, так и государство, и городские власти, и донорские фонды, и сами жильцы.

Важный нюанс заключается в том, что если на данный момент для реконструкции требуется согласие 100% жильцов. В связи с этим предложили уменьшить их количество до 75%, так как получить согласие всех практически нереально. Также, известно, что прежде чем приступить к реконструкии дома, Минрегионстрой намерен закончить единый реестр всего многоэтажного жилья в Украине. Ко всему прочему готовятся к утверждению новые нормы, по которым можно строить жилдома высотой до 150 м (сейчас — до 100 м).

Примечательно, что капремонт кирпичных домов и полный снос панельных, с постройкой зданий такой же высотности плюс 1—2 этажа, что в результате станет экономически не выгодно застройщикам. По этому они против капремонта и поддерживают идею с полным сносом. Но главные препятствия становят жильцы, уверены юристы.

Более того, они подчеркивают, что принудительно лишить собственности человека запрещено. Разве что власти могут признать те же «панельки» аварийными, и на этом основании снести их, в таком случае согласие жильцов не требуется.

Источник: https://from-ua.com