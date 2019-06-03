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Яценюк вместе с семьей покинул Украину

03.06.2019 14:20
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Яценюк вместе с семьей покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и его семья уехали из Украины. Гражданство США получили две дочери, сестра и родители политика. Об этом сообщает издание Elise Journal, передают Вести.

По данным СМИ, есть второе гражданство и у супруги бывшего премьер-министра. Сообщается, что она является гражданкой Вануату. Гражданство этого же тихоокеанского государства получил и Яценюк. Издание отмечает, что Яценюк засекретил данные о себе, однако это никого не остановило.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, Яценюк
 
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