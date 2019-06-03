Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады

03.06.2019 22:14

Украина испробовала 3 наиболее популярные избирательные системы: пропорциональную, мажоритарную и смешанную. Каковы их преимущества и недостатки

Мажоритарная система

Придерживаясь ее, происходит выбор конкретного депутата в конкретном округе.

Преимущества:

• возможность обратиться к депутату для решения проблемы;

• обеспечить представительство разных регионов в Раде в лице избранных депутатов;

Недостатки:

• депутаты парламенте имеют разные интересы и не могут прийти к консенсусу;

• для получения преимущества, депутаты объединяются в подобие партий с другими депутатами, что может в итоге навредить интересам избирателей.

Смешанная система

Внеочередные парламентские выборы пройдут по смешанной системе.

Смешанная система предполагает выбор половины парламента по спискам кандидатов, оставшаяся часть избирается по мажоритарным округам. Затем идет распределение мандатов между мажоритарщиками и партиями.

Преимущества:

• укрепление партий;

• связь парламента и избирателей посредством мажоритарщиков;

• устойчивость к внешнему влиянию на парламент;

Недостатки:

• дает возможность низкорейтинговым партиям продвигаться;

• может подорвать сильные партийные структуры.

Пропорциональная система

Списки кандидатов предоставляет партия, руководствуясь своим решением.

Недостатки:

• возможность поместить в списки кого-угодно;

• потеря контроля над депутатами, прошедшими по списку;

Преимущества:

• самостоятельность парламента;

• эффективность, обеспеченная за счет малого количества фракций.

Отметим, что выборы по смешанной системе ,(вероятно), проводятся в последний раз. Президент выступает за внедерение пропорциональной системы.

Источник: http://kr24.com.ua