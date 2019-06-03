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Матиос срочно собирает силовиков из-за провокационного видео об аннексии Буковины
На своей странице в социальной сети Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о планах внести в Единый реестр досудебных расследований информации о подготовке преступления, которое посягает на территориальную целостность украинского государства. Как передает replyua.net, поводом для этого стало видео с аннексией Буковины.
«Информирую – уже завтра я лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», – подчеркивается в сообщении.
Более того, военный прокурор пояснил, что с учетом изложенных в статье доводов во вторник он проведет совещание с руководством Министерства иностранных дел, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины.
Теги: Донбасс, Буковина, аннексия
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