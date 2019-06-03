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«Мягкая капитуляция»: стало известно об опасности плана Зеленского по референдуму о мире с Россией
Лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский в интервью «Апострофу» заявил, что украинский президент Владимир Зеленский своими заявлениями о вероятности проведения референдума о мире с Россией, на самом деле подыгрывает своему «ватному электорату», готовя страну к мягкой капитуляции, передает replyua.net.
«Идея такого референдума является способом заигрывания с «ватным» электоратом. Зеленский понимает, что немалая часть тех, кто за него голосовал, являются «ватниками». Ему хочется сохранить этот электорат до парламентских выборов. Поэтому ему нужно рассказывать такие истории. Он боится говорить прямо о капитуляции, чтобы не растерять вторую часть своего электората, но намекать ему нужно. Этим он и занимается», - убежден Корчинский. Более того, он уверен, что референдум необходим как раз для организации мягкой капитуляции перед Россией.
«У них есть понимание, что в условиях, когда лояльные к Кремлю СМИ доминируют в украинском эфире, это дает возможность в любой украинский референдум любое количество денег, то наше общество поддержит форму мягкой капитуляции», - отмечает политик.
Теги: Россия, Донбасс, референдум, Зеленский
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