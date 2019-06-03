Нашествие бабочек в Украине: эксперт рассказал об опасности насекомых для посевов

03.06.2019 17:30

Член-корреспондент Национальной академии наук, заведующий отделом энтомологии Института зоологии НАН Украины Валерий Корнеев рассказал о нашествии бабочек в Украине, отметив, что они едят все подряд и несут опасность для посевов, передает replyua.net.

Так, неожиданный всплеск численности репейниц (Vanessa cardui) – дневных бабочек из семейства Nymphalidae, быв зафиксирован на юге нашей страны. По предварительным данным, насекомые атаковали подсолнухов и сои.



«Гусеницы репейниц питаются преимущественно всякими бурьянами, чертополохами и близкими к ним видами. Однако численность была настолько большой и гусеницы были настолько голодными, что, по некоторым слухам – у нас пока нет достоверных научных данных – на юге они перешли на посевы подсолнухов и якобы даже пытались есть сою», – отметил энтомолог. «Мы сейчас проверяем эти данные. Но вероятно, это нормальная ситуация с такими массовыми размножениями. Голодные животные пытаются есть практически все», – обратил он внимание.