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От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019
Июнь 2019 в Украине будет характеризоваться теплой погодой и умеренными осадками.
Дожди и солнце в июне
Как пишет Meteoprog, статистически температура воздуха в июне удержится на уровне 20 градусов по Цельсию. Минимально +17º, максимально +27º. В первый летний месяц ночная температура воздуха редко опускается ниже +12º. Предварительные прогнозы погоды указывают, что обильные осадки не ожидаются. Погода будет облачной с прояснениями. Период с 19 по 25 июня будет самым дождливым.
Похолодание и град в июле
В то же время в июле ожидается похолодание. Начнется второй летний месяц с температуры +27º. Далее термометры будут показывать от 20 до 25 градусов. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26º.
Также в июле также не исключены сильные грозы, с порывистым ветром и даже градовые бури. Солнечные дни будут сменяться облачной и грозовой погодой.
Жара и грозы в августе
И наконец в августе в Украине погода будет жаркой. Начало месяца будет грозовым. Такая погода продержится всю первую неделю августа. Остаток месяца будет относительно сухим, интенсивные дожди не прогнозируются. Температура повысится до +30º.
Похолодает во второй половине августа: ожидается +20...+23º.
Теги: Донбасс, погода, лето, жара
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