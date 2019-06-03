От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019

03.06.2019 13:30

Июнь 2019 в Украине будет характеризоваться теплой погодой и умеренными осадками.

Дожди и солнце в июне

Как пишет Meteoprog, статистически температура воздуха в июне удержится на уровне 20 градусов по Цельсию. Минимально +17º, максимально +27º. В первый летний месяц ночная температура воздуха редко опускается ниже +12º. Предварительные прогнозы погоды указывают, что обильные осадки не ожидаются. Погода будет облачной с прояснениями. Период с 19 по 25 июня будет самым дождливым.

Похолодание и град в июле

В то же время в июле ожидается похолодание. Начнется второй летний месяц с температуры +27º. Далее термометры будут показывать от 20 до 25 градусов. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26º.

Также в июле также не исключены сильные грозы, с порывистым ветром и даже градовые бури. Солнечные дни будут сменяться облачной и грозовой погодой.

Жара и грозы в августе

И наконец в августе в Украине погода будет жаркой. Начало месяца будет грозовым. Такая погода продержится всю первую неделю августа. Остаток месяца будет относительно сухим, интенсивные дожди не прогнозируются. Температура повысится до +30º.

Похолодает во второй половине августа: ожидается +20...+23º.

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