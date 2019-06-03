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Порошенко готовий до реваншу: Доній пояснив, що це означає
Порошенко для свого реваншу хоче дискредитувати Зеленського. Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новости Украины – From-UA розповів голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.
За словами нашого співрозмовника, екс-президент України Петро Порошенко не уявляє себе без влади і готовий до реваншу.
«На цей момент Порошенко контролює більшість депутатів у Верховній Раді, маючи найбільшу фракцію, а також політичні й економічні стосунки з депутатами, які отримали фінансові преференції за часів його президентства. Крім того, Порошенко контролює ЦВК, бо, згідно з законодавством, члени комісії призначаються безпосередньо президентом», - каже експерт.
За словами аналітика, Петро Порошенко намагається у будь-який спосіб саботувати виборчий процес.
«Зеленський проявив ініціативу і оголосив парламентські вибори. Порошенко для свого реваншу хоче дискредитувати Зеленського і позбавити його ініціативи, тому він і намагається саботувати виборчий процес: є шанси на перенесення виборів. Я не думаю, що це допоможе Порошенкові, бо його діяльність все більше і більше помітна по недопущенню функціонування державного апарату без нього. Навіть знищивши ситуативну кімнату, якою він раніше хвалився в АП, Порошенко фактично позбавив керівництво держави безпосереднього захищеного зв'язку з силовими структурами, що є або злочином, або дурістю… Я думаю, що незалежно від того, коли відбудуться вибори, Порошенко отримає ще більший розгром», - додає Олесь Доній.
Теги: политика, Донбасс, Порошенко, Зеленский
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