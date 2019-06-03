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Праздники и выходные в июне: как будут отдыхать украинцы
03.06.2019 16:55
Кабинет министров Украины утвердил выходные в июне 2019. В правительстве советуют поставить украинцам 18 рабочих и целых 12 выходных дней.
Так, в первом месяце лета украинцев ожидают два дополнительных выходных дня, пишут Подробности.
17-го июня, попадает на празднование Троицы;
28-го июня - страна отмечает День Конституции Украины.
Таким образом, за первый месяц лета украинцы будут отдыхать целых 12 дней: 1-го, 2-го, 8-го, 9-го, 15-го, 16-го, 17-го, 22-го, 23-го, 28-го, 29-го и 30-го июня.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, отдых, выходной
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