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Президент Украины извинился перед журналистами
03.06.2019 21:30
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня извинился перед представителями СМИ, которым не позволили взять мобильные телефоны в зал для прессы в Администрацию президента во время брифинга главы государства и экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Как стало известно, брифинг планировали провести на крыльце Администрации президента без аккредитации журналистов, однако, после мероприятие провели внутри здания, причем представителей СМИ пропускали через металлоискатели и не разрешили взять с собой телефоны в зал для прессы. Глава государства в связи с этим обратился к журналистам:
«Здравствуйте, уважаемые журналисты. Хочу извиниться. Вас не пускали с телефонами. Все отменим. У меня тоже нет с собой телефона».
По его словам, подобное больше не повторится.
Теги: Донбасс, президент, журналист, Зеленский
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