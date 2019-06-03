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Президент Украины извинился перед журналистами

03.06.2019 21:30
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Президент Украины извинился перед журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня извинился перед представителями СМИ, которым не позволили взять мобильные телефоны в зал для прессы в Администрацию президента во время брифинга главы государства и экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Как стало известно, брифинг планировали провести на крыльце Администрации президента без аккредитации журналистов, однако, после мероприятие провели внутри здания, причем представителей СМИ пропускали через металлоискатели и не разрешили взять с собой телефоны в зал для прессы. Глава государства в связи с этим обратился к журналистам:

«Здравствуйте, уважаемые журналисты. Хочу извиниться. Вас не пускали с телефонами. Все отменим. У меня тоже нет с собой телефона».

По его словам, подобное больше не повторится.



Теги: Донбасс, президент, журналист, Зеленский
 
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