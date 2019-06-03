Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина

03.06.2019 15:48

В народном календаре дата получила названия Аленкин день. Православная церковь 3 июня вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену, пишут Подробности.

Константин Великий (285-337) был сыном Констанция Хлора и святой царицы Елены (ок. 250-330). Во время правления императора Диоклетиана восемнадцатилетнего Константина взяли от родителей и увезли в Никомидию, где он жил при дворе в качестве заложника. Когда император Диоклетиан отказался от престола, юноша вернулся в Галлию, где после смерти отца, в 306 году, его провозгласили императором.

В 322 году Константин стал единодержавным правителем Римской империи, и христианство восторжествовало. Но, несмотря на политику императора, и принятые им в пользу христиан эдикты, в Риме по-прежнему была сильна языческая партия, и Константин все чаще сталкивался с противодействием со стороны язычников. Со временем он охладел к столице и, оставив Рим, на берегах Босфора основал новую столицу, получившую название Константинополь.

Незадолго до смерти Константин принял крещение и мирно скончался во время молитвы 21 мая 337 года. За великие заслуги Православная церковь именует императора равноапостольным.

Мать Константина Великого, святая Елена (244-327), приняла христианство рано. Прославилась она тем, что обрела Животворящий Крест, Гроб Господень и другие реликвии Страстей, поэтому Константина и Елену вспоминают в день Воздвижения Креста Господня (27 сентября).

Традиции 3 июня

По традиции, в церковных святцах 3 июня воздается память императору Константину и его матери Елене, но все-таки основное внимание в этот день уделяется равноапостольному Константину Великому. В народном же календаре на первое место вышла святая Елена. Произошло это потому, что ее имя в простонародной огласке – Алена, Олена, оказалось созвучным сельскохозяйственной культуре этого времени – льну. Святую считали покровительницей этого растения.

В этот день было принято сеять коноплю и лен, если же что-то препятствовало сеянию, то старались хотя бы положить начало этому делу и хоть горсточку льна бросить в землю.

Лен сеяли в последнюю четверть луны, при теплом ветре после полудня. Если же посеять его при северном ветре, то вырастит жестким.

Что нельзя делать

Девушки в этот день не заплетали косы, чтобы они были длиннее, а вечером собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Девицы плели и трепали воображаемый лен, будто бы пытаясь выбить из него серебряное семя, сучили кудель. Они верили, что святая Алена увидит старание и позаботится о судьбе девушек.

Кроме того нельзя сплетничать, ругаться и конфликтовать.

Приметы на 3 июня