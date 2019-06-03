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Резиденция Януковича в Межигорье может стать гостиницей
03.06.2019 12:09
Бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича в Межигорье может стать гостиницей. Об этом заявил новый управляющий резиденцией Алексей Вороненко, пишет «Страна».
«У нас много проектов в разработке. Наша глобальная цель — парк останется, как и был. Но будут открыты пляжи, фитнес-центры, фудкорты. Спортивно-оздоровительная зона, зона отдыха и прогулок, детские зоны для самых маленьких. Там можно сделать классный загородный гостиничный комплекс», — сказал он в интервью изданию.
Однако, по словам Вороненко, «объект Хонка», который называли непосредственными местом жительства Януковича, гостиницей не будет, ведь там еще есть другие здания.
Теги: Донбасс, гостиницы, Межигорье, Янукович
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