- С 2020 года в Украине дома ребенка не будут принимать детей15:30
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- Зеленский таки может встретиться с Путиным: политолог озвучил дату14:40
- Зеленский нашел работу Леониду Кучме14:30
- Яценюк вместе с семьей покинул Украину14:20
- От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-201913:30
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву13:14
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- Порошенко готовий до реваншу: Доній пояснив, що це означає12:20
С 2020 года в Украине дома ребенка не будут принимать детей
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что правительство начало изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей.
Чиновница написала в Фейсбуке, что будут созданы все условия ради полноценного роста и развития детей из социально необеспеченных семей вместе с родными родителями. Только в исключительных случаях дети будут жить в патронатной или приемной семье. По словам Супрун, ни одно образцовое интернатное учреждение не заменит семью.
"На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка",
- написала и.о. министра.
Она также добавила, что до 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Зачем их планируют трансформировать в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Количество мест в таких центрах будет создано в соответствии с потребностями. Супрун добавила, что такие центры также будут предоставлять услуги по респису - временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь детям, требующим особого ухода, будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти заведения не превратятся.
"Паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список"- гарантированный государством пакет услуг, за который платит Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные", - сообщила и.о. министра.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, дети, дом ребенка
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- В Донецкой области технологическими отходами убивают реку20:10
- В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку18:41
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- С 2020 года в Украине дома ребенка не будут принимать детей15:30
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- Зеленский таки может встретиться с Путиным: политолог озвучил дату14:40
- Зеленский нашел работу Леониду Кучме14:30
- Яценюк вместе с семьей покинул Украину14:20
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- «У Путина слева не открылся один нимб»: террористам «ЛНР» предложили молиться перед иконой главы РФ13:48
- От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-201913:30
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву13:14
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»16:34
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации