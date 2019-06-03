С 2020 года в Украине дома ребенка не будут принимать детей

03.06.2019 15:30

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что правительство начало изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей.

Чиновница написала в Фейсбуке, что будут созданы все условия ради полноценного роста и развития детей из социально необеспеченных семей вместе с родными родителями. Только в исключительных случаях дети будут жить в патронатной или приемной семье. По словам Супрун, ни одно образцовое интернатное учреждение не заменит семью.

"На самом деле из детей, живущих в таких заведениях в Украине, только 8% имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка",

- написала и.о. министра.

Она также добавила, что до 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Зачем их планируют трансформировать в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Количество мест в таких центрах будет создано в соответствии с потребностями. Супрун добавила, что такие центры также будут предоставлять услуги по респису - временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь детям, требующим особого ухода, будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти заведения не превратятся.

"Паллиативная помощь и реабилитация вошли в "зеленый список"- гарантированный государством пакет услуг, за который платит Национальная служба здоровья Украины. Эти услуги для граждан будут бесплатные", - сообщила и.о. министра.

Источник: http://kr24.com.ua