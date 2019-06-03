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Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение
03.06.2019 20:45
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Украину сделал заявление о том, что на предстоящих выборах в Верховную Раду его политическая сила "Рух новых сил" должен поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа".
Об этом политик написал на своей странице в социальной сети.
Саакашвили отметил, что в данный момент идет обсуждение вопроса в отношении грядущих парламентских выборов.
"Моя позиция: Мы должны поддержать президента Зеленского и с другой стороны должны помочь многим порядочным людям прийти во власть", - написал он. Журналисты напоминают, что гражданство Украины Саакашвили вернул именно Зеленский, после чего грузинский политик прилетел в Украину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Саакашвили
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