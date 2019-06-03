Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение

03.06.2019 20:45

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после возвращения в Украину сделал заявление о том, что на предстоящих выборах в Верховную Раду его политическая сила "Рух новых сил" должен поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа".

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети.

Саакашвили отметил, что в данный момент идет обсуждение вопроса в отношении грядущих парламентских выборов.

"Моя позиция: Мы должны поддержать президента Зеленского и с другой стороны должны помочь многим порядочным людям прийти во власть", - написал он. Журналисты напоминают, что гражданство Украины Саакашвили вернул именно Зеленский, после чего грузинский политик прилетел в Украину.



Источник: www.dialog.ua